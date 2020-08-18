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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Путин не использует шанс повысить свой рейтинг в Беларуси. Ибо душой он с Лукашенко и верит в священное право диктатора фальсифицировать выборы

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Священное право диктатора.

Парадоксально, но Путину выгодно вмешаться в ситуацию в Беларуси не за, а против Лукашенко. Любая помощь опостылевшему диктатору надолго сделает Путина лютым врагом большинства белорусов. Напротив, его рейтинг и влияние в Беларуси резко вырастут, если он поможет навсегда угомонить сбрендившего Луку. А главное, в этой ситуации у Кремля появятся шансы привести к власти в "братской стране" нового своего ставленника.

Но нет, не использует Путин этот шанс. Ибо душой он с Лукашенко и верит в священное право диктатора фальсифицировать выборы, пытать и убивать противников. Свержение Лукашенко для Путина – кощунственный акт, покушение на сакральность диктаторской власти, попытка опровергнуть священные догмы авторитаризма: самодержавная власть главы государства ограничений не имеет; выборы – церемония, результаты которой определяет диктатор; врагов надо пытать, сажать и убивать.

Не будет Путин, даже из собственных корыстных интересов, помогать "кощунникам", оспаривающим священное право диктатора на бесконтрольное насилие, свергать Лукашенко.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, рейтинг, Игорь Эйдман, диктатор
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