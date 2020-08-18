ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко вручили обвинительный акт

Информацию о вручении обвинительного акта врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, "Укринформу" подтвердил ее адвокат Тарас Беспалый.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 августа суд отпустил Кузьменко под домашний арест
11 августа суд отпустил Кузьменко под домашний арест
Фото: Андрій Янковський / Facebook

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт. Об этом 18 августа сообщает "Украинформ" со ссылкой на адвоката фигурантки дела Тараса Беспалого.

В то же время адвокат другого подозреваемого по этому делу – ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) Станислав Кулик сообщил "Укринформу", что его подзащитному еще не вручали обвинительный акт.

"Еще не вручали. Было назначено [вручение] на 17.00", – сказал Кулик.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. В последний раз содержание под стражей ей продлили до 13 сентября 2020-го.

11 августа суд отпустил Кузьменко под домашний арест.

12 августа суд принял решение оставить Антоненко под стражей.

Теги: убийство, Павел Шеремет, суд, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
Топалов попал в ДТП
Топалов попал в ДТП
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Завидуют враги. Но мы же знаем правду?" Кошевой посвятил супруге стихотворение
"Завидуют враги. Но мы же знаем правду?" Кошевой посвятил супруге стихотворение
"Как сладко зевает". Собчак показала своего сонного сына
"Как сладко зевает". Собчак показала своего сонного сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS