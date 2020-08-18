Фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко вручили обвинительный акт

Информацию о вручении обвинительного акта врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, "Укринформу" подтвердил ее адвокат Тарас Беспалый.

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт. Об этом 18 августа сообщает "Украинформ" со ссылкой на адвоката фигурантки дела Тараса Беспалого.

В то же время адвокат другого подозреваемого по этому делу – ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) Станислав Кулик сообщил "Укринформу", что его подзащитному еще не вручали обвинительный акт.

"Еще не вручали. Было назначено [вручение] на 17.00", – сказал Кулик.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. В последний раз содержание под стражей ей продлили до 13 сентября 2020-го.

11 августа суд отпустил Кузьменко под домашний арест.

12 августа суд принял решение оставить Антоненко под стражей.