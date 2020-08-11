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Фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Киева на сегодняшнем заседании принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

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Кузьменко провела под арестом восемь месяцев
Кузьменко провела под арестом восемь месяцев
Фото: Тетерук Андрій / Facebook

Детского врача Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, Киевский апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко. Адвокат в своем ходатайстве указывал, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека.

В суде присутствовали политики, которые были готовы взять Кузьменко на поруки – нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондар, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и бывший народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

Сторона обвинения просила не отменять Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей, однако члены судейской коллегии говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители, уже недействительны, потому что расследование завершено.

Прокурор считает, что риски якобы продолжают существовать, потому что заказчики убийства еще не установлены и продолжается следствие.

Судьи просили у стороны обвинения пояснений по поводу связи Кузьменко с неустановленными заказчиками. Издание пишет, что прокурор не ответил на этот вопрос прямо.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. В последний раз содержание под стражей ей продлили до 13 сентября 2020-го.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, Андрей Тетерук, апелляция, Степан Хмара, адвокат, Михаил Бондар, суд, Юлия Кузьменко
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