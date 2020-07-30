Фигурант дела Шеремета Антоненко: Следственный эксперимент готов пройти, если не будут водить на цепи, как Юлю Кузьменко

Музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в закладке взрывчатки под автомобиль журналиста Павла Шеремета, утверждает, что может пройтись перед камерами вместе с другой подозреваемой, врачом Юлией Кузьменко. Таким образом он рассчитывает доказать, что камеры наблюдения в ночь перед гибелью Шеремета сняли другую пару.

Антоненко прокомментировал утверждения о том, что знакомые его узнали на записях камер наблюдения Фото: ЕРA

Следственный эксперимент, воспроизводящий действия мужчины и женщины, заложивших взрывчатку под днище автомобиля журналиста Павла Шеремета, должен пройти законно, в присутствии адвокатов. Об этом в ответах на вопросы "Украинской правды" рассказал подозреваемый в убийстве, музыкант, военнослужащий Сил специальных операций Андрей Антоненко.

Он назвал лживыми утверждения стороны обвинения о его отказе от следственных действий.

"Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепи, как Юлю (подозреваемая в убийстве Шеремета детский хирург Юлия Кузьменко. – "ГОРДОН"), и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего", – заявил Антоненко.

Он выразил удивление, что следователи не предложили ему и Кузьменко пройтись вдвоем перед камерами, что могло бы, по его мнению, снять вопросы об их схожести с людьми на видео 2016 года.

Музыкант также прокомментировал утверждения прокуратуры, будто его знакомые узнали его на записях камер наблюдения.

"Две соседки, будучи допрошены, сообщили (дословно): "Не могу утверждать, что на видео Андрей, в силу отвратительного качества, по телосложению ничего сказать не могу, по походке похож, но не на 100%". Остальные двое... Полиция подслушала их разговоры, они говорят, что пересмотрели брифинг [министра внутренних дел Арсена Авакова] и поверили. Я понятия не имею, что это за люди. Впервые увидел их фамилии. Более того, я уверен, что они лично меня тоже не знают", – рассказал Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Аваков сообщил на брифинге о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко (арестован) и Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

2 января состоялся следственный эксперимент с участием Кузьменко. Она ходила по предполагаемому маршруту убийц, при этом полицейский удерживал ее на поводке. Ее адвокат посчитал действия следователей незаконными.

Видео с камер наблюдения, о котором идет речь, было опубликовано Министерством внутренних дел Украины в августе 2016 года. На нем видно, как мужчина и женщина в капюшонах приблизились к припаркованному автомобилю Шеремета. Сняты момент закладки взрывного устройства и отход подозреваемых. На ряде кадров можно рассмотреть их лица.