Дело Шеремета. Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Кузьменко

Рассмотрение апелляции защиты врача Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, не состоялось из-за неявки прокуроров.

Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест врача Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 31 июля в Facebook сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko.

Отмечается, что рассмотрение апелляции переносится уже второй раз в связи с неявкой прокуроров.

"В составе прокурорской группы по делу Шеремета назначено 13 прокуроров… Ни один из них сегодня не появился, более того – о своей неявке прокуроры сообщили суду за полчаса до начала заседания!" – говорится в сообщении.

Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11.30 11 августа.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. В последний раз содержание под стражей ей продлили до 13 сентября 2020-го.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.