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ПОЛИТИКА

Дело Шеремета. Адвокаты Дугарь заявили о фальсификации экспертиз

Адвокаты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь рассказали, что в материалах дела есть две экспертизы по поводу сравнения видеозаписи с Дугарь с девушкой, которая якобы проводила разведку перед атакой на Шеремета. Одна из экспертиз показала, что кадры невозможно сравнить из-за плохого качества записи, вторая – наоборот.

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13 июля суд постановил снять с Дугарь электронный браслет
13 июля суд постановил снять с Дугарь электронный браслет
Фото: EPA

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о расхождении в выводах экспертиз по их подзащитной, что может свидетельствовать о фальсификации следствия. Об этом адвокаты заявили на брифинге 20 июля, видео опубликовал телеканал "1+1".

По словам адвоката Виталия Коломийца, в материалах дела нашли заключение Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Министерстве внутренних дел Украины. Согласно документу, изображение девушки, которая якобы фотографировала камеры наблюдения в 2016 году неподалеку от места убийства Шеремета, невозможно сравнить с изображением Яны Дугарь, которое правоохранители получили с камер видеонаблюдения магазина в Новомосковске от 7 ноября 2019 года.

"При увеличении изображения наблюдается нечеткость контуров, вследствие чего признаки элементов внешности вообще не просматриваются. Установить совокупность индивидуальных признаков внешности не представляется возможным... Изображение на видеозаписи непригодно для идентификации личности по признакам внешности", – процитировал Коломиец фрагмент экспертизы.

В то же время, в материалах дела есть экспертное заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 21 ноября того же года, по которому разведчица и Яна Дугарь – одно и то же лицо, а видео пригодны для сравнения. Как сообщили адвокаты, экспертиза от МВД втрое больше по размерам, чем другая экспертиза.

Фотографии обеих экспертиз опубликовало издание LB.ua.

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

Прокурор Офиса генпрокурора Сергей Зузак в комментарии LB.ua отрицает фальсификацию.

"Это не фальсификация. Прокуратура и следствие, когда сообщало о подозрении, учитывало определенные доказательства. Подозрение – это не обвинение, оно свидетельствует, что человек, возможно, совершил преступление, а не беспрекословно. Мы брали вывод экспертов, возможно ли установить по этим видео Яну Дугарь, и это лицо идентифицировали по изображению "разведчицы". Следствие же не предоставляет все доказательства изображения, которые будут идти в суд, когда принимается решение о сложении подозрения, то есть достаточно этих доказательств в подтверждение, что человек совершил преступление", – сказал прокурор.

Зузак также отметил, что следствие могло заказать третью экспертизу в СБУ, но этого не сделало.

"Даже если предположить, что есть противоречия... А кому назначать третью экспертизу? Комиссионно проводить ли? Две высшие экспертные инстанции дали свои выводы, они разные. Разве что можно было назначить третью экспертизу в СБУ, но следствие не видело необходимости", – сказал Зузак.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

13 июля Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 23 июля. С Дугарь же в этот день должны были по решению суда снять электронный браслет.

16 июля Печерский райсуд Киева продлил до 13 сентября срок ареста для Кузьменко.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, экспертиза, Яна Дугарь
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