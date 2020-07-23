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"Отсутствует научная методика". Адвокат подозреваемой по делу Шеремета поставил под сомнение главную улику обвинения

Харьковский, одесский и львовский НИИ судебной экспертизы отказались проводить психологические исследования невербального поведения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сославшись на отсутствие научной методики такого исследования. Адвокат Тарас Беспалый отметил, что именно на основании результатов этой экспертизы его клиентку связали с делом Шеремета.

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Следствие утверждает, что детский хирург Юлия Кузьменко заложила бомбу под машину Шеремета
Следствие утверждает, что детский хирург Юлия Кузьменко заложила бомбу под машину Шеремета
Фото: EPA

Три украинских научно-исследовательских института судебных экспертиз – харьковский, одесский и львовский – отказались проводить "психологическое исследование невербального поведения" Юлии Кузьменко, одной из трех подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

В частности, адвокат, ознакомившись с материалами уголовного производства, пришел к выводу, что основными доказательствами причастности Кузьменко к убийству Шеремета являются экспертиза походки, которую проводил британский эксперт Айвен Берч, портретно-психологическая экспертиза, проведенная Киевским НИИ судебной экспертизы (сравнив видео с подозреваемой в причастности к убийству и видео, на которых зафиксирована Кузьменко, эксперты НИИ пришли к выводу, что это один и тот же человек).

"Именно на эту экспертизу [экспертизу КНИИСЭ] указывают чиновники как на самое неоспоримое доказательство причастности Кузьменко к убийству Павла Шеремета. Однако, когда адвокаты обратились в ряд ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет по видео, а тем более сравнить два видео невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика", – написал Беспалый.

Он также опубликовал ответы трех НИИ о невозможности проведения экспертизы, которую провели эксперты КНИИСЭ.

Так, во Львовском НИИ судебной экспертизы указали, что для подобных исследований "отсутствует научно обоснованная методика". В Одесском НИИ заявили, что на основании сравнения двух видео "определить тождество двух лиц не представляется возможным"; в Харьковском НИИ имени Бокариуса отметили, что подобной экспертизы нет в перечне экспертиз, утвержденном Минюстом.

https://www.facebook.com/t.bezpalyy/posts/10216583570846515

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: Львов, Украина, Одесса, Харьков, убийство, Павел Шеремет, Нацполиция, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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