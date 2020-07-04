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"200 дней лжи". В Киеве прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фоторепортаж

Сегодня 18.50
Около тысячи человек 4 июля прошли маршем от киевского парка Шевченко к Министерству внутренних дел и Офису президента, требуя освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Акция называлась "200 дней лжи" – именно столько времени Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко находятся под следствием. Во время марша участники выкрикивали "Свободу политзаключенным!" и "Хватит лжи". "Цензор.НЕТ" пишет, что сотрудники полиции выставили коридор на входах на улицу Банковую и проверяли людей на наличие запрещенных предметов и спецсредств. Под ОПУ демонстранты зажгли файеры. Они призвали общественность обратить внимание на сфабрикованное, по их мнению, обвинение против Антоненко, Дугарь и Кузьменко, попросив поддержать их на судебных заседаниях.
Теги: Киев, МВД, Павел Шеремет, марш, акция, Офис президента Украины, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
 

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