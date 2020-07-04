"200 дней лжи". В Киеве прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фоторепортаж

26 февраля, 2020 20.11

Яна Дугарь отказалась от почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз, Андрей Антоненко – от проведения следственного эксперимента, а Юлия Кузьменко – от судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз, заявили в Министерстве внутренних дел Украины. Дугарь, Антоненко и Кузьменко объявлены подозреваемыми в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета.