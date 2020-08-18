Журналистка Соколова опубликовала записи вербовки сотрудниками СБУ, предположительно, членов ЧВК "Вагнер"

Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала на своем YouTube-канале записи разговоров, предположительно, сотрудников Службы безопасности Украины с членами ЧВК "Вагнер", которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

Задержанные в Беларуси вагнеровцы уже прибыли в Россию Фото: depositphotos.com

Журналистка Янина Соколова опубликовала на YouTube-канале записи с вербовкой бойцов частной российской военной компании "Вагнер", которых задержали в Беларуси под Минском и впоследствии передали России.

На видеозаписи вагнеровец Денис Харитонов рассказывает, что воевал с 2014 года в составе батальона "Степь" в Украине. Харитонов командовал расчетом переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). По его словам, он сбил в Украине возле поселка Мариновка три единицы техники: вертолет и два штурмовика Су-25.

Наемник рассказал, что за сбитые самолеты и вертолет получил ордена. Боевик признался, что "освобождал Луганск и луганский аэропорт". На видео приводятся документы Харитонова: паспорт, удостоверение охранника и разрешение на оружие. У него есть российский военный билет, выданный в 1999 году. Стрелять из ПЗРК он научился в 22-й бригаде в российском городе Новочеркасск.

ВИДЕО

Видео: Yanina Sokolova / YouTube

Награду за сбитую технику, по словам Харитонова, ему вручал лично Владислав Сурков (помощник президента России Владимира Путина). Российских государственных наград у него две – за освобождение Пальмиры (на арабском языке) и за "вертушки в Луганске".

Другой вагнеровец Сергей Щербаков рассказал, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году. Он подтвердил, что Харитонов сбил вертолет и два штурмовика. По его словам, он начал с Харитоновым подготовку в Ростове, которая длилась менее 10 дней.

Третий боевик из ЧВК "Вагнер" Александр Сидоров рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах в "ЛНР" и в 2016 году – у населенного пункта Пески (Донецкая область). Попал он на Донбасс в составе российского подразделения "Амур".

Сидоров рассказал, что работал водителем во время боев за луганский аэропорт.

"Сам в аэропорт не заходил, я оказывал помощь, развозил всех", – сказал Сидоров.

На видео проиллюстрированы документы других бойцов ЧВК "Вагнер", которые воевали в Украине. В частности, Сергея Анохина, Дмитрия Жмурина и Тахира Бахтигараева.

Соколова написала в Facebook, что вагнеровцы по плану должны были лететь в Венесуэлу и вынужденно остановиться в Киеве, где бы их задержали украинские спецслужбы.

"Редакция "Соромно" (проект Янины Соколовой) получила аудиозаписи разговоров, которые, по нашему мнению, подтверждают вербовку боевиков отряда Вагнера украинскими спецслужбами... Спецоперация была сорвана, по нашей информации, главой ОП (Офиса президента Украины) Андреем Ермаком", – написала она.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".