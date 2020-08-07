В России человек, бросивший в полицейских пластиковый стаканчик, получает срок, а убийцы ЧВК "Вагнер" – защиту государства

Про Хабаровск и ЧВК. (Из мира абсурда).

Про хабаровский протест. Вчера РИА и другие информканалы растиражировали слова Медведева: "Со сторонниками Фургала необходимо считаться". Спрашиваете: как это понимать? Предлагаю два комментария.

Первый начну с анекдота. Послевоенная Польша, в кафе встречаются краковчанин и варшавянин. Первый – второму (с искренним любопытством): "Говорят, у вас там было восстание?" Второй (начинает нервно дергаться, покрываться потом и заикаться): "Н-да… было..." Первый – второму (сочувственно пожурив собеседника и с легкой обидой): "А чего ж не позвонили?"

А в РФ сегодня – чем выше пост, занимаемый чиновником, тем более удаленным от реальных проблем страны он себя позиционирует. Президент, удивительное дело, уже целый месяц не замечает бунтующий и взывающий к поддержке всех соотечественников огромный российский регион. Где-то на полпути между обнуленным и недолго исполнявшим обязанности оказался премьер Мишустин, который запланировал рабочую поездку в Хабаровский край, но посещение самого Хабаровска он… не планирует и не считает целесообразным. Слона, как говорится, заметить не удалось…

Такой совершенно ненормальный способ "управления" подкрепляет другой характерный управленческий принцип. Кремль легко и непринужденно, на глазах у всей страны, делает самые невероятные обещания про светлое будущее, хорошо сознавая, что выполнять их при сохранении существующей политсистемы невозможно, и сознавая, что активная часть общества это прекрасно понимает (программа "2020" превратилась в обещание "2030", обещание открыть архивы войны вообще ни во что не превратилось).

В результате обратная сторона медали оказывается пустой и по-своему повторяющей первую сторону, оторванную от жизни. Реально и проверяемо ответить на сегодняшние, конкретные вопросы, которые волнуют всю страну, изложить конструктивный ответ на актуальный вызов власть не способна. Традиционный используемый Кремлем метод одновременно и нелеп, и банален, и хорошо всем знаком. Этот метод называется "не замечать". А еще – то же самое, но другими словами – власть "не принимает решения под давлением". То есть официально конституцией декларируемый принцип – "единственный источник власти – это народ" и "гражданское общество – важнейшая составляющая нашей системы управления" – это банальная, легко отбрасываемая обертка, прикрывающая абсолютно авторитарную госсистему…

Ну, а возвращаясь к словам Медведева, хочется сказать: удивительно, что он признал очевидное и назвал белое белым; удивительно и то, что он разглядел очевидное "всего" через месяц после того, как об этом узнала вся Россия… Но самое удивительное – что такую систему управления, недееспособную и деструктивную, все еще терпит огромная страна… От Хабаровска до Москвы, от Санкт-Петербурга до Калининграда – мы требуем перемен.

А теперь – про ЧВК в Беларуси, тоже два комментария.

Контрпродуктивная политическая система включает в себя также контрпродуктивную, антиправовую систему. Спрашиваете, как это проявляется в ситуации с 33 или 32 "богатырями", вконец запутавшей наших политологов? Действительно, когда сталкиваются два авторитарных режима с минимальным уровнем доверия, правильно понять происходящее так же сложно, как правильно расшифровать дважды зашифрованное сообщение…

Но начнем с простого и очевидного. На шевроне задержанных вагнеровцев все разглядели русский текст – "наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо". Мы также услышали заявление пресс-секретаря МИД Захаровой: "Мы их в обиду не дадим". Значит, люди, прямо объявляющие себя убийцами, не привлекаются в РФ ни к какой уголовной ответственности и получают полную поддержку Кремля!

Сегодня же участники созданной, судя по всему, провокатором из ФСБ организации "Сеть", которые обвинялись не в действиях, а в намерениях и не признали вины, получили сроки за экстремизм. По статье "за экстремизм" преследовался и запомнившийся многим участник мирного уличного шествия, бросивший в сторону полицейских пластиковый стаканчик.

То есть повторю: бросивший пластиковый стаканчик получает у нас срок, а регулярные убийцы получают защиту государства. Как называется такая власть?

Чтобы "не нагнетать", еще один анекдот, на сей раз украинский. Журналист, увидев второй паспорт олигарха Коломойского, спрашивает: "У нас же двойное гражданство запрещено?" – "Двойное – да, а тройное – нет", – отвечает миллиардер и достает третий паспорт.

Видимо, профессиональные убийцы в нашей стране несравнимы по статусу с так называемыми экстремистами, они гораздо выше, и потому получают гарантированную госзащиту…

И еще про ЧВК, и теперь уже без шуток. (Уточню, что наемников обычно приглашает одна из конфликтующих в стране группировок, а наших в Минск вроде бы никто не приглашал!) Некоторые аналитики считают, что отряд отправлен в Беларусь для организации беспорядков после выборов с тем, чтобы какие-то люди 10 августа обратились к Москве за помощью… Не в очень далеком 79-м году "братский афганский народ так же обратился к нашей стране за помощью". В переводе на русский – речь шла о том, что спецназ получил команду войти в Кабул, расстрелять президента Амина и поставить нового руководителя, более устраивающего Кремль… Что на самом деле будет дальше происходить в Беларуси, понять сейчас очень сложно, кто из конспирологов прав – неясно. Правда, до 10 августа рукой подать…

Источник: Игорь Чубайс / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора