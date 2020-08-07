Российская попса поддержит все, на что ей укажет Кремль. Сейчас ей указали наказать Лукашенко бойкотом за арест наемников ЧВК "Вагнер"

Слушайте, вот где хохот и театр абсурда. Читаю новость радио "Говорит Москва": "Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и группа "Кар-Мэн" отказались ехать в Беларусь на "предвыборный концерт" Лукашенко 8 августа. Такое решение исполнители приняли после многочисленных просьб и упреков от российских фанатов".

Блин, думаю: это что еще за разговорчики в строю попсы? Эти российские фанаты – они, что ли, за белорусскую оппозицию?! Типа западло петь за Батьку?! Быть такого не может. Читаю дальше: "Бесплатные шоу в преддверии дня выборов организовали белорусские власти. Ранее Григорий Лепс заявил, что намерен поехать и выступить, несмотря на задержание российских граждан и помещение их в СИЗО, потому что его "ждут люди".

Ааа! Наконец врубилась. Это якобы фанаты якобы протестуют против задержания в Минске головорезов из ЧВК "Вагнер" и требуют от кумиров наказать Батьку бойкотом. Прямо вот всей своей попсовой фанатской толпой ужасно озаботились судьбами этих боевиков. И кумиры якобы слушаются фанатов! Сказали фанаты в знак протеста не ехать к батьке – не едем! Совесть дороже денег! И только Лепс не слушается. Ему плевать на задержанных "российских граждан".

Ок. Подождем 8 августа. Эти "фанаты", полагаю, сидят в таких кабинетах, что Лепс если поедет в Минск, повторит потом судьбу Верки Сердючки. Развод с ТВ и девичья фамилия. Рюмок для водки не хватит залить горе.

В этой ситуации есть еще один абсурдный поворот. Мне тут шлют комменты и посты белорусов, которые "ликуют", потому что "российская попса отказалась поддержать диктатуру". Дорогие белорусские друзья, о чем вы говорите? Российская попса с дорогой душой поддержит все, на что ей укажет Кремль. В данном случае ей указали наказать Батьку за арест наемников из ЧВК.

"В российских и белорусских соцсетях участие артистов в концертах в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику". Так подается в РФ причина "бойкота". Все. Не ищите, пожалуйста, белую кошку там, где ее нет.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора