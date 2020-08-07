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Лукашенко: У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович

Разговоры о возможном побеге из Беларуси президент страны Александр Лукашенко в разговоре с основателем издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном назвал "досужими". По его словам, бегут те, у кого есть деньги, например, экс-президент Украины Виктор Янукович.

 
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Лукашенко исключил отъезд в Россию или Китай
Лукашенко исключил отъезд в Россию или Китай
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что ни он, ни его дети не станут жить в Москве, потому что у них нет денег. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как [беглый президент Украины Виктор] Янукович", – сказал Лукашенко.

Он также опроверг возможность бегства в Китай или другое государство.

"Вот эти досужие разговоры, что Лукашенко – не дай бог что-то, ему придется бежать туда, ему придется бежать сюда… Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Вот это моя особенность", – подчеркнул он, добавив, что "бегут те, у которых карманы набиты".

"Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

Главный редактор белорусского оппозиционного сайта "Хартия-97" Наталья Радина называла Лукашенко одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР. По некоторым данным, активы его семьи хранятся в ОАЭ.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Янукович, Россия, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, побег, активы, деньги Януковича
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