Данилов: Выдача боевиков ЧВК "Вагнер" России – недружественный шаг Беларуси по отношению к Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что власти Беларуси приняли не правовое решение, выдав задержанных в конце июля наемников ЧВК "Вагнер" России.

Выдача боевиков частной военной компании "Вагнер" России – недружественный шаг Беларуси по отношению к Украине. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщается на странице СНБО в Facebook.

"К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двухсторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине", – отметил он.

По словам Данилова, этот шаг "негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов ЧВК "Вагнер" в вооруженном конфликте на Донбассе" на стороне пророссийских боевиков.

"Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по бойцам ЧВК "Вагнер". Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность привлечь всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они ни скрывались", – заключил секретарь СНБО.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.