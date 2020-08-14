"Ожидали более взвешенного решения". ОПУ оценил выдачу вагнеровцев России

В Офисе президента Украины сказали, что с сожалением восприняли новость об экстрадиции наемников из Беларуси в Россию.

Украина с сожалением восприняла решение Беларуси о выдаче России задержанных под Минском 29 июля вагнеровцев. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ) в Telegram.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнер". Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", – заявили в ОПУ.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что не получили официального ответа от Беларуси о выдаче России задержанных наемников ЧВК "Вагнер".

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев говорил, что Россия и Беларусь решат все вопросы по ситуации с задержанными вагнеровцами.