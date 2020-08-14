Беларусь не сообщила Украине о выдаче вагнеровцев России – замгенпрокурора Украины

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что не получили официального ответа от Беларуси о выдаче России задержанных наемников ЧВК "Вагнер".

Украина направила запрос на выдачу 28 вагнеровцев, которые активно воевали на Донбассе Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Офис генерального прокурора Украины не получил официального ответа от Беларуси о выдаче России задержанных под Минском 29 июля вагнеровцев. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии "Украинской правде".

"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования (НВФ) РФ", – заявил замгенпрокурора.

Мамедов сказал, что Офис генпрокурора оперативно отреагировал на задержание вагнеровцев и сразу 31 июля направил запрос Беларуси о временном аресте. Позже украинская сторона, по информации замгенпрокурора, отправила экстрадиционные документы.

"Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение у них уже есть", – резюмировал Мамедов.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев говорил ранее, что Россия и Беларусь решат все вопросы по ситуации с задержанными вагнеровцами.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".