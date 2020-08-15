"Это демоны современной войны". Зеленский заявил, что последствия выдачи вагнеровцев России будут трагическими

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным решение властей Беларуси выдать задержанных наемников ЧВК "Вагнер" России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. Об этом он написал в Facebook.

Задержанных наемников украинский глава государства назвал "демонами современной войны".

Он считает, что последствия их освобождения "будут трагическими". "Мы понимаем, что вагнеровцы все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай бог, чтобы белорусским властям не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти вагнеровцы очень хорошо умеют", – отметил Зеленский.

Он отверг обвинения белорусских властей во вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси, подчеркнув, что "людей, которые действительно имеют отношение к вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины, – демонстративно отдали третьей стороне".

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", – заявил президент Украины.

Зеленский при этом подчеркнул, что вагнеровцам не удастся избежать ответственности. "Все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом", – заключил он.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.