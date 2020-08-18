"Требуем признать выборы недействительными". 110 спортсменов Беларуси пригрозили отказаться выступать за сборную страны

В Беларуси 110 спортсменов заявили, что не будут выступать за сборную Беларуси, если власти не выполнят их требования.

Во время протестов в Беларуси задержали около 7 тыс. демонстрантов Фото: EPA

Белорусские спортсмены написали открытое письмо с требованиями к властям. Соответствующее письмо 18 августа опубликовал "Прессбол".

Под письмом подписались 110 действующих и бывших спортсменов, тренеров, спортивных журналистов и фотографов.

Спортсмены, в частности, требуют прекратить насилие в отношении мирных граждан, проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов, признать выборы президента Беларуси недействительными. Также авторы письма призвали отправить в отставку членов ЦИК, освободить всех задержанных мирных граждан.

Если требования не выполнят, спортсмены заявили, что не будут выступать за сборную Беларуси.

"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты", – сообщается в письме.

Среди подписантов: чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпийских игр 2008, чемпион Европы Андрей Кравченко, баскетболисты Александр Куль, Елена Левченко, Екатерина Снытина, двукратный призер Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя и другие.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.