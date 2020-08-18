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В МВД Беларуси заявили, что не собираются публично осуждать своих коллег за действия на митингах

В МВД Беларуси заявили, что правоохранители не обязаны просить прощения за то, что "продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу независимо от существующей власти".

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Для разгона протестующих белорусские силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы
Для разгона протестующих белорусские силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы
Фото: EPA

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что разделяют ответственность за все произошедшие за время протестов негативные события, однако не будут осуждать коллег и власть. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой в Telegram.

"Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем – стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!" – говорится в сообщении.

В МВД считают, что правоохранители не обязаны просить прощения за то, что "продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу независимо от существующей власти".

"Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают", – подчеркнули в министерстве.

В МВД призвали правоохранителей не поддаваться "на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти и насилию в отношении правоохранителей".

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно" следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Теги: МВД, Беларусь, выборы, протесты в Беларуси
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