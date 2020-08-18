В Беларуси 67 задержанных остаются в изоляторах, местонахождение 58 человек – неизвестно

Больше всего белорусских граждан, задержанных на акциях протеста, остается в Бресте, сообщает издание TUT.BY.

Во время протестов в Беларуси были задержаны около 7 тыс. демонстрантов Фото: ЕРА

В Беларуси 67 человек, задержанных на акциях протеста, остаются в изоляторах. Об этом сообщает издание TUT.BY.

За прошедшие сутки из изоляторов были освобождены 55 человек. Больше всего задержанных – в Бресте.

Помимо этого, местонахождение 58 человек остается неизвестным.

Освобождением административно задержанных занимаются специалисты прокуратуры и министерства внутренних дел Беларуси.

Как сообщили TUT.BY задержанные граждане, которых помещали в изолятор на улице Окрестина в Минске, 13 августа к ним приходили сотрудники МВД и опрашивали, как происходило задержание, есть ли у них телесные повреждения и жалобы на действия правоохранителей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.