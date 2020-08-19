В Беларуси собрали почти $4 млн в помощь бастующим и жертвам репрессий

Для сотрудников белорусских предприятий, которые бастуют против результатов выборов в стране, было собрано $1,1 млн, пожертвования сделали больше 21 тыс. человек.

В Беларуси для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, а также для пострадавших от насилия со стороны силовиков собрали $3,7 млн. Об этом сообщает TUT.BY.

Для бастующих было собрано $1,1 млн, пожертвования сделали больше 21 тыс. человек. Собранные средства будут направлены в первую очередь в помощь работникам Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей и "Гродно Азот" – эти предприятия получат по $100 тыс.

Работникам бастующих предприятий, которые хотят получить помощь, необходимо заполнить специальную заявку. Физические лица, которые хотят сделать пожертвования, могут сделать это на Facebook-странице фонда по сбору средств, а организации, желающие помочь, могут заполнить форму по ссылке.

Также продолжается сбор средств для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает $2,6 млн.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По состоянию на 18 августа в СИЗО остается 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет.