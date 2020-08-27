"Хотят влиять на эти процессы". Путин считает, что Запад пытается вмешиваться в происходящее в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин обвинил страны Запада в избирательности в освещении событий на своих территориях и в Беларуси.

Путин: Дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое Фото: ЕРА

Западные страны хотят влиять на происходящее в Беларуси. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24" высказал президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах "люди гибнут чуть ли не каждый день".

"Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину белорусскому руководству, президенту [Александру] Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?" – отметил Путин.

По его словам, это наводит на мысль, что "дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое".

"Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", – подчеркнул российский президент.

Он высказал мнение, что ситуация в Беларуси выравнивается.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.