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Путин заявил, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран

В отношении протестов в Беларуси Россия проявляет большую сдержанность, чем европейские страны или США, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Путин: Если люди в Беларуси вышли на улицы, то надо с этим считаться
Путин: Если люди в Беларуси вышли на улицы, то надо с этим считаться
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси гораздо более нейтральная, чем у других стран. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что Россия проявляет в этом вопросе большую сдержанность, чем европейские страны или США.

"Мы достаточно объективно, всесторонне и с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси. И считаем, что это, прежде всего, дело самого белорусского общества и белорусского народа. Но нам безусловно небезразлично, что там проиходит", – подчеркнул Путин.

Он сказал, что россиян и белоруссов связывают "миллионы родственных связей и теснейшая кооперация".

Президент РФ высказал мнение, что если люди в Беларуси вышли на улицы, то "надо с этим считаться".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, протесты в Беларуси
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