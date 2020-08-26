Протесты в Беларуси. ОМОН в Минске разогнал демонстрантов, людей запирали в костеле

Сегодня вечером на площади Независимости в Минске прошли акции протеста. Силовики задерживали людей. По информации "Радыё Свабода", около 100 человек спрятались в костеле от силовиков. ОМОН заблокировал все двери здания.



В Минске 26 августа более 1,5 тыс. человек собрались перед Красным костелом в Минске. Люди выступали в формате "открытый микрофон" и благодарили собравшихся за то, что они каждый день приходят и не боятся, сообщил белорусский портал TUT.BY.

К людям обращались сотрудники МВД с призывом разойтись, но демонстранты оставались на площади. Позже ОМОН начал задерживать людей на площади Независимости.

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Читатели TUT.BY сообщили, что всего задержали около 20 человек, парней грузили в автозаки, а девушек отпускали.

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

В ходе протестов часть людей оказалась закрыта в Красном костеле на площади Независимости. Силовики за дверями костела заблокировали около 100 человек, сообщило "Радыё Свабода".

TUT.BY сообщил, что люди находились закрытыми в костеле более 40 минут.

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Кособудский выразил протест в связи с действиями силовиков, блокировавших вход и выход в Красную церковь, сообщает Satholic.by. Он предупредил белорусские власти и руководство силовых структур, что такие действия "недействительны и незаконны".

ВИДЕО

Видео: Euroradio Live / YouTube

"Церковь – это святилище Бога, которое могут свободно посещать все. Блокирование въезда и выезда людей противоречит гарантированному конституцией праву граждан на свободу совести и религии, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога", – заявил епископ Касабуцкий.

Кроме Минска, в других городах Беларуси также прошли протестные акции. Работники завода БелАЗ митинговали в Жодино, "Гродно Азота" – в Гродно. Они выстраивались в очереди, чтобы отдать голос за отзыв депутатов Палаты представителей, уточнил портал TUT.BY.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.