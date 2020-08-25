Лукашенко подписал указ об увольнении посла Беларуси в Словакии, который поддержал протесты на родине

После заявления о поддержке массовых протестов белорусов и осуждения действий силовиков посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке. 24 августа президент Александр Лукашенко подписал указ о его увольнении с должности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, который первым из дипломатов поддержал массовые акции протеста у себя на родине. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба президента.

"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко", – говорится в сообщении.

"Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в министерстве иностранных дел СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", – заявил Лещеня 16 августа.

Спустя два дня после своего заявления он подал в отставку. В министерстве иностранных дел Беларуси считают, что высказанная им вслух гражданская позиция вышла за рамки официальной политики руководства страны, объяснил дипломат.

Лещеня работает в МИД с 1994 года. Он занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002-го по 2006 год был помощником Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока жив, других выборов в стране не будет.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против ответственных за насилие в стране и фальсификации на выборах.