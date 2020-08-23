На марш протеста в Минске пришли 100 тыс. человек. Фоторепортаж

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22 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы. В ответ на это пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сказал, что власти Беларуси ожидали от Украины поддержки или понимания, а не "заезженных со всех сторон советов".