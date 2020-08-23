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События

На марш протеста в Минске пришли 100 тыс. человек. Фоторепортаж

Сегодня 17.44
23 августа в ряде других городов Беларуси прошли шествия протестующих против фальсификации выборов президента, против правления Александра Лукашенко и против действий силовиков. В Минске на площади Независимости и прилегающих улицах собрались, по оценкам TUT.BY, более 100 тыс. человек. В столицу Беларуси уже стягивают военную технику. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Беларусь, выборы, протесты, Минск, шествие, протесты в Беларуси
 

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