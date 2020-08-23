На марш протеста в Минске пришли 100 тыс. человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
23 августа в ряде других городов Беларуси прошли шествия протестующих против фальсификации выборов президента, против правления Александра Лукашенко и против действий силовиков.
В Минске на площади Независимости и прилегающих улицах собрались, по оценкам TUT.BY
, более 100 тыс. человек. В столицу Беларуси уже стягивают военную технику
. Фотографии из Минска опубликовало
агентство ЕРА.