В Гродно протестующие скандировали "Лукашенко – в автозак". Видео
23 августа в белорусском городе Гродно участники акции протеста требовали задержать президента страны Александра Лукашенко. Видео такого содержания размещено на YouTube-канале NEXTA Live. Авторы ролика отмечают, что на площади Ленина собрались тысячи людей. "Лукашенко – в автозак", – скандировали протестующие. Массовые акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые официально выиграл Лукашенко, хотя альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской. 22 августа в Гродно протестующие символически "посадили таракана".
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