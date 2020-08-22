"Посадили таракана". В городах Беларуси вторую неделю продолжаются протесты. Фоторепортаж
Гродно. Фото: Белсат / Telegram
Минск. Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY
Минск. Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY
Брест. Фото: Белсат / Telegram
Брест. Фото: Белсат / Telegram
21 августа в ряде городов Беларуси продолжились акции протеста, связанные с прошедшими 9 августа выборами президента, которые официально выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко.
В частности, в Гродно протестующие "посадили таракана", сообщает "Белсат"
. Акции против фальсификации выборов и диктатуры прошли также в Минске и Бресте. Фотографии с мероприятий опубликовало
агентство ЕРА и Telegram-каналы.