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"Посадили таракана". В городах Беларуси вторую неделю продолжаются протесты. Фоторепортаж

Сегодня 08.17
21 августа в ряде городов Беларуси продолжились акции протеста, связанные с прошедшими 9 августа выборами президента, которые официально выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. В частности, в Гродно протестующие "посадили таракана", сообщает "Белсат". Акции против фальсификации выборов и диктатуры прошли также в Минске и Бресте. Фотографии с мероприятий опубликовало агентство ЕРА и Telegram-каналы.
Теги: Беларусь, выборы, протесты, Гродно, Минск, акции протеста, протесты в Беларуси, Брест
 

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