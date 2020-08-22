Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента Беларуси в случае новых выборов 

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси и лидер массовых протестов Светлана Тихановская заявила, что одно из требований бастующих – освобождение политзаключенных.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси и лидер массовых протестов Светлана Тихановская заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов. Об этом 21 августа она сообщила в интервью "Белсат", которое транслировали на странице телеканала в YouTube.

"Освобождение политзаключенных – это одно из требований бастующих, одно из требований белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигать свою кандидатуру на выборах]", – сообщила Тихановская.

Журналист уточнил, "хватит ли с нее политики". В ответ Тихановская улыбнулась и кивнула.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.