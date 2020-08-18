У Тихановской просят белорусов добиваться от местной власти непризнания результатов выборов

Белорусы должны требовать от местной власти разместить заявления о непризнании результатов выборов на официальных сайтах, а в случае несогласия – требовать отставки местных глав администраций и исполкомов, заявила доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает граждан страны проводить мирные акции и требовать от местных органов власти непризнания официальных результатов президентских выборов. Соответствующее заявление она опубликовала в Facebook.

Ковалькова призывает белорусов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях.

"Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке [президента Беларуси] Александра Лукашенко", – отметила она.

По ее словам, белорусы должны требовать от местной власти разместить такие заявления на официальных сайтах, а в случае несогласия – требовать отставки местных глав администраций и исполкомов.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно" следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек. Министерство внутренних дел Беларуси 17 августа сообщило о смерти одного из протестующих в результате ДТП ночью 16 августа в Минске. Журналисты утверждают, что протестных акций в столице Беларуси в это время не было.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставались 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.