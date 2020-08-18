"Поднимаешь футболку – а там месиво, фарш": Реаниматолог из Беларуси рассказал о травмах демонстрантов

Врач-реаниматолог из Беларуси Юрий Сирош в день разгона демонстрантов в Минске (9 августа) дежурил в больнице. В интервью "Радыё Свабода" он подробно рассказал, как силовики избивали протестующих и препятствовали оказанию медицинской помощи пострадавшим на месте.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска Юрий Сирош в интервью "Радыё Свабода" рассказал, в каком состоянии привозили демонстрантов после столкновения с ОМОН.

"На них было страшно смотреть – людей тупо "отрабатывали". Когда привозили людей с комбинированными травмами – живого места на них не было, ты поднимаешь футболку – а там месиво, все синее, фарш. Вы пытаетесь перевести парня с носилок на каталку, а он ревет от боли", – рассказал доктор.

Сирош сказал, что избитым ставили метки несмываемой краской на лоб и руку.

Реаниматолог рассказал, как бригады скорой помощи вечером 9 августа привозили раненых от светошумовых гранат.

"Мы ожидали больше пациентов, но основной удар взял на себя военный госпиталь. И это правильно, ведь минно-взрывная травма, огнестрельное повреждение – это их профиль… Военный госпиталь имеет определенные размеры, не сможет принять всех. Наша больница работала все эти дни с резервом", – добавил он.

Сирош рассказал, что силовики не пускали медиков оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте.

"Кажется, 11 августа "скорым" туда запрещали приезжать. Бригады могли выехать на место, к местам сопротивления, лишь на вызов милиции – 102. Их туда не пускали! Это очень нас огорчило, ведь это боевая травма: чем быстрее ты предоставишь помощь, тем больше шансов у пострадавшего выжить", – сказал доктор.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно" следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек. Министерство внутренних дел Беларуси 17 августа сообщило о смерти одного из протестующих в результате ДТП ночью 16 августа в Минске. Журналисты утверждают, что протестных акций в столице Беларуси в это время не было.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.