Тихановская ответила, будет ли она выдвигать свою кандидатуру в случае перевыборов в Беларуси

Уехавшая в Литву белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что вопрос ее участия в возможных новых выборах президента Беларуси "не стоит обсуждения".

Тихановская не дала прямого ответа на вопрос об участии в новых выборах Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая официально проиграла выборы президента Беларуси, ушла от прямого ответа на вопрос, будет ли она баллотироваться на возможных новых выборах.

Об этом ее спросили 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

"Вы знаете, этот вопрос не стоит обсуждения, потому что наша главная задача – это добиться этих новых честных, прозрачных и открытых выборов", – сказала оппозиционерка.

Перед этим Тихановская призвала провести в Беларуси новые выборы президента, а также пообещала вернуться в страну, если будет чувствовать себя в безопасности.

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси и уехала после них в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей. В Беларуси остается ее муж – блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.