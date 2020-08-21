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Тихановская о ситуации в Беларуси: Выборы должны быть проведены заново

Народ Беларуси требует проведения новых президентских выборов, которые должны быть свободными, честными и прозрачными, заявила в Литве оппозиционер Светлана Тихановская.

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Тихановская после выборов в Беларуси выехала в Литву
Тихановская после выборов в Беларуси выехала в Литву
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая официально проиграла выборы президента Беларуси действующему главе государства Александру Лукашенко, призвала провести новые выборы.

Об этом она заявила 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал in time Ukraine.

"Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново – свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", – сказала Тихановская.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская после выборов уехала в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властейВ Беларуси остается ее муж – известный блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, протесты, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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