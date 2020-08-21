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Границу Украины с Беларусью усиленно охраняют – ГПСУ

Границу Украины с Беларусью начали усиленно охранять в связи с ситуацией в соседней стране, отметил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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В ГПСУ заявили, что на границе с Беларусью все спокойно
В ГПСУ заявили, что на границе с Беларусью все спокойно
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усиленно охраняет границу с Беларусью. Об этом "Укринформу" сообщил 21 августа спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, поскольку ситуация в этой стране достаточно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", – сказал он.

По словам спикера ГПСУ, ситуация на украинско-белорусской границе спокойная, нестандартных ситуаций или провокаций украинские пограничники не фиксируют.

Демченко, в частности, отметил, что перемещение какой-либо военной техники на территории Беларуси не наблюдается.

По данным Госпогранслужбы Украины, ежедневно через семь пунктов пропуска границу с Беларусью пересекают от 4 тыс. до 5 тыс. человек.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская после выборов уехала в Литву. Она сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Андрей Демченко
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