Следственный комитет Беларуси подтвердил смерть участника акции протеста в Бресте

Белорусские правоохранители заявили, что мужчина оказывал сопротивление, он был ранен во время митинга 11 августа.

В Беларуси подтвердили четвертую смерть участника акций протеста против фальсификации выборов. О смерти жителя Бреста, который был ранен 11 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета страны в Telegram.

По информации следствия, в Бресте двое мужчин совершили нападение на правоохранителей во время акции протеста.

"Мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами", – отмечено в сообщении.

В СК отметили, что силовики вынужденно применили силу к ним. Одному из участников демонстрации правоохранитель выстрелил в плечо.

"Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы", – отметили в Следкоме.

Раненый был госпитализирован, 19 августа он скончался. Белорусские правоохранители пообещали дать оценку правомерности применения оружия.

Утром 19 августа в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, который получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в Бресте во время протестов. Родные Шутова искали его двое суток и выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники утверждают, что известно как минимум о четырех жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет.