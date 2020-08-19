Цепкало сообщил, что его не включили в координационный совет для передачи власти в Беларуси

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что не понимает критериев создаваемого в Беларуси координационного совета для передачи власти.

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало не включили в состав координационного совета для передачи власти в стране. Об этом он сообщил 19 августа российскому агентству "РИА Новости".

Белорусский политик считает "не очень понятными" критерии образования такого совета.

"РИА Новости" отмечают, что одним из критериев попадания в состав координационного совета указывалось физическое присутствие на территории Беларуси.

Цепкало называли одним из главных конкурентов президенту Александру Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

Оппозиционная кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко. На своей первой пресс-конференции в совете назвали главные цели – новые выборы и мирная передача власти. Члены совета подчеркнули, что они не ставят целью захват государственной власти неконституционным путем и не призывают к подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.