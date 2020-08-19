Лукашенко пообещал обеспечить координационный совет оппозиции метлами и лопатами

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти и предупредил, что это карается законом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал обеспечить метлами и лопатами членов координационного совета оппозиции, который был создан для передачи власти. Об этом он заявил 19 августа на заседании Совета безопасности, говорится на сайте президента Беларуси.

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", – отметил он.

По его мнению, координационный совет создан с целью захвата власти.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", – подчеркнул белорусский президент.

Оппозиционная кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко. На своей первой пресс-конференции в совете назвали главные цели – новые выборы и мирная передача власти. Члены совета подчеркнули, что они не ставят целью захват государственной власти неконституционным путем и не призывают к подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока живой, других выборов в стране не будет.