В Беларуси бастующих сотрудников гостелерадиокомпании заменили работниками Russia Today – СМИ

17 августа сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку с требованием признать недействительными выборы президента. 19 августа бастующие работники БТ стали сообщать, что их заменили российскими специалистами Russia Today, отмечает "Радыё Свабода".

В Минске сотрудников Белтелерадиокомпании (БТ), которые не работают из-за забастовки, заменили работниками российского СМИ Russia Today. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Источник журналистов сообщил, в студию БТ приехали российские специалисты – режиссеры, технический персонал, кинооператоры. Им показали, как работает оборудование. Все они бывшие или нынешние сотрудники канала Russia Today.

Настоящих работников компании, которые заявили об участии в забастовке, лишили пропуска в здание БТ, рассказала одна из сотрудниц Дарья Вайтович.

Неназванный работник БТ также подтвердил изданию "Наша Ніва", что бастующих заменяют российскими специалистами. По его словам, в первую очередь замену нашли тем, кто занимается политическими новостями.

Режиссер БТ Алена Мартиновская сообщила TUT.BY, что 18 августа к видеоинженерам компании пришли шесть человек, которые интересовались работой монтажного комплекса. По ее словам, это были приехавшие из Москвы специалисты. Коллеги рассказали ей, что россиянам планируют платить по 5 тыс. белорусских рублей (55,3 тыс. грн) при том, что белорусские получают за эту работу не более 1,5 тыс. белорусских рублей (16,6 тыс. грн).

Забастовка Белтелерадиокомпании началась 17 августа. Часть сотрудников подписала уведомление на имя руководителя БТ Ивана Эйсмонта, в котором требовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. На 17 августа документ подписали 260 человек, сообщил РБК участник акции и режиссер белорусского телевидения Вячеслав Ломоносов.

С начала протестов с государственных телеканалов в Беларуси уволилось несколько телеведущих и журналистов, в том числе глава президентского пула, ведущий ОНТ Дмитрий Семченко.

Белорусские государственные СМИ называли протестующих провокаторами, снимали несбалансированные сюжеты о задержанных, у которых спрашивали, "будут ли они еще делать революцию". 13 августа на телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет о допросе оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В нем говорилось о планах "по дестабилизации ситуации в Беларуси", а в это время показывали кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карточкой с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.