Признать Тихановскую президентом Беларуси будет проблематично – МИД Латвии

Единственный способ узнать, кого белорусы хотят видеть президентом, – перевыборы, считает глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал слова о готовности Светланы Тихановской, занявшей второе место на выборах, стать национальным лидером.

Оппозиционерка Светлана Тихановская, которая официально заняла второе место на выборах президента Беларуси, не может быть признана победителем выборов. Об этом 17 августа заявил Latvijas Radio глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

Он объяснил, что признание Тихановской президентом Беларуси проблематично и с юридической, и с политической точки зрения.

Ринкевичс подчеркнул, что единственный способ понять, кто пользуется доверием белорусского общества, – перевыборы без фальсификаций и под наблюдением международных наблюдателей.

Нынешний состав ЦИК Беларуси, по словам главы МИД Латвии, потерял свой авторитет и у белорусов, и в "международном масштабе". Поэтому нужно собрать новый состав Центризбиркома.

17 августа Тихановская заявила, что она готова стать национальным лидером.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов. В Минске 19 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих, которые собрались у проходной Минского тракторного завода.