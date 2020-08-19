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Лукашенко: Иностранных войск в Беларуси нет

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мероприятия по защите государственной границы были проведены только на западе страны.

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Лукашенко: Раскручиваются фейки
Лукашенко: Раскручиваются фейки
Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августа заявил, что иностранных войск на белорусской территории нет. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, информация о передвижении в Беларуси колонн военной техники из РФ не соответствует действительности.

"Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники – неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются. Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на западе", – сказал Лукашенко.

Накануне Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели третий телефонный разговор за четыре дня. До этого события в Беларуси после президентских выборов они обсуждали 15 августа и 16 августаПо словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

Сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, граница, безопасность, суверенитет, войска
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