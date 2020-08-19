Лукашенко: Иностранных войск в Беларуси нет

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мероприятия по защите государственной границы были проведены только на западе страны.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августа заявил, что иностранных войск на белорусской территории нет. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, информация о передвижении в Беларуси колонн военной техники из РФ не соответствует действительности.

"Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники – неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются. Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на западе", – сказал Лукашенко.

Накануне Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели третий телефонный разговор за четыре дня. До этого события в Беларуси после президентских выборов они обсуждали 15 августа и 16 августа. По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

Сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.