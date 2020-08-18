Лукашенко созвонился с Путиным третий раз за последние четыре дня

Президент РФ Владимир Путин проинформировал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ситуацию в Беларуси Лукашенко и Путин обсуждали также 15-го и 16 августа Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко провел еще один телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, Путин проинформировал Лукашенко о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Беларуси.

Это уже третий телефонный разговор Лукашенко и Путина за последние четыре дня. До этого события в Беларуси они обсуждали 15 августа и 16 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставались 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.