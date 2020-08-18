  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра

Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал уволенного в Беларуси руководителя минского Национального академического театра имени Купалы Павла Латушко и коллег, поддержавших его позицию, порядочными и смелыми людьми.

Российский актер и художественный руководитель московского государственного театра "Сатирикон" Константин Райкин высказался в поддержку уволенного властями Беларуси руководителя минского Национального академического театра имени Купалы Павла Латушко. Заявление Райкина опубликовано 18 августа на странице театра в Facebook.

"У наших коллег в Минске беда. В минском Национальном академическом театре драмы имени Янки Купалы приказом премьер-министра [Романа Головченко] уволен директор Павел Латушко. Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих", – написал Райкин.

Он подчеркнул, что большинство сотрудников театра, разделяющих позицию Латушко, также написали заявления об уходе.

"Всей душой, целиком и полностью поддерживаю вас в вашем протесте против несправедливости, жестокости и беззакония. Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Крайне важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей. Я с вами, родные мои!" – подытожил Райкин.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

14 августа уволенный Латушко публично потребовал освободить всех задержанных в ходе протестов и отправить в отставку министра внутренних дел за насилие против демонстрантов.

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что других выборов в стране не будет.