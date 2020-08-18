Польша открыла дорогу политическим беженцам из Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из Беларуси поступило несколько просьб от людей, которых преследуют по политическим мотивам.

Польша начала принимать первых беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений. Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь, как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.

"Мы попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы… Есть пока единичные просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такой путь открыли тем, кто по политическим причинам бежит из Беларуси", – сказал Пшидач.

Он подчеркнул, что такой шаг не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

В Беларуси 16 августа состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что других выборов в стране не будет.