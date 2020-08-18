Представители украинского бизнеса поддержали протесты в Беларуси

Украинский бизнес поддержал народ Беларуси, в частности коллективы бастующих предприятий страны, в их праве отстаивать демократические ценности и свободы, протестуя против результатов президентских выборов. Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса, членами которого являются 90 бизнес-ассоциаций из 27 тыс. предприятий, опубликованном 18 августа.
В документе подчеркивается, что представители украинского бизнеса осуждают проявления насилия со стороны действующей власти Беларуси. В частности, чрезмерную жестокость при задержании и разгоне протестующих и жестокое обращение с задержанными.
По мнению подписантов, мирные протесты, забастовки предприятий, митинги – это наиболее оптимальные решения, чтобы ненасильственным образом донести до власти мнение бизнеса и граждан.
"Предприниматели Украины осознают взаимосвязь процессов социальных и экономических трансформаций в дружеских соседних странах Украины и Беларуси и готовы содействовать инициативам более широкой кооперации с белорусскими коллегами – как по обмену опытом реформ, так и по диверсификации регионального и трансграничного сотрудничества в программах и проектах, нацеленных на использования новых возможностей в экономической сфере", – говорится в заявлении.
Также в документе выражена солидарность с позицией Европейского союза (ЕС) относительно непризнания результатов выборов и содержится призыв к президенту и Кабинету Министров Украины проанализировать ситуацию, определить четкую позицию относительно событий в Беларуси и присоединиться к санкциям, которые вводят страны ЕС в отношении лиц, совершивших насильственные действия.
Украинские бизнесмены выразили поддержку и солидарность с мирными протестующими и призвали власти Беларуси "прекратить насилие и преследования участников мирных собраний, обеспечить соблюдение фундаментальных прав и свобод человека и начать общественный диалог для обсуждения требований граждан".
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения, как минимум двое умерли. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. После него Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы добиться проведения новых президентских выборов.