Представители украинского бизнеса поддержали протесты в Беларуси

Украинский совет бизнеса – коалиция из 90 бизнес-ассоциаций, в составе которых находится 27 тыс. предприятий, поддержал массовые протесты народа Беларуси, начавшиеся после выборов президента страны.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые митинги – люди протестуют против результатов выборов президента страны Фото: ЕРА

Украинский бизнес поддержал народ Беларуси, в частности коллективы бастующих предприятий страны, в их праве отстаивать демократические ценности и свободы, протестуя против результатов президентских выборов. Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса, членами которого являются 90 бизнес-ассоциаций из 27 тыс. предприятий, опубликованном 18 августа.

В документе подчеркивается, что представители украинского бизнеса осуждают проявления насилия со стороны действующей власти Беларуси. В частности, чрезмерную жестокость при задержании и разгоне протестующих и жестокое обращение с задержанными.

По мнению подписантов, мирные протесты, забастовки предприятий, митинги – это наиболее оптимальные решения, чтобы ненасильственным образом донести до власти мнение бизнеса и граждан.

"Предприниматели Украины осознают взаимосвязь процессов социальных и экономических трансформаций в дружеских соседних странах Украины и Беларуси и готовы содействовать инициативам более широкой кооперации с белорусскими коллегами – как по обмену опытом реформ, так и по диверсификации регионального и трансграничного сотрудничества в программах и проектах, нацеленных на использования новых возможностей в экономической сфере", – говорится в заявлении.

Также в документе выражена солидарность с позицией Европейского союза (ЕС) относительно непризнания результатов выборов и содержится призыв к президенту и Кабинету Министров Украины проанализировать ситуацию, определить четкую позицию относительно событий в Беларуси и присоединиться к санкциям, которые вводят страны ЕС в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

Украинские бизнесмены выразили поддержку и солидарность с мирными протестующими и призвали власти Беларуси "прекратить насилие и преследования участников мирных собраний, обеспечить соблюдение фундаментальных прав и свобод человека и начать общественный диалог для обсуждения требований граждан".