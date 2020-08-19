Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что у России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров.

Песков утверждает, что сейчас предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси, однако не уточнил – кем именно Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси. Об этом 19 августа сообщает Meduza.

При этом Песков отметил, что у России есть обязательства о предоставлении военной помощи Беларуси в рамках международных договоров.

На уточняющий вопрос о том, при каких условиях РФ окажет Беларуси военную помощь, спикер Кремля ответил, что об этом невозможно рассуждать гипотетически.

Песков также подчеркнул, что Россия признает результаты президентских выборов в Беларуси и считает происходящие в стране события ее внутренним делом.

В то же время спикер Кремля утверждает, что сейчас предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси, однако не уточнил – кем именно.

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели третий телефонный разговор за четыре дня. До этого события в Беларуси после президентских выборов они обсуждали 15 августа и 16 августа. По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.