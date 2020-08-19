Президент Европарламента призвал ЕС немедленно ввести санкции против Беларуси

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в ЕС обеспокоены нарушениями прав человека в Беларуси.

Принять незамедлительные санкции в отношении чиновников, причастных к силовому разгону мирных протестов в Беларуси, призвал президент Европарламента Давид Сассоли на встрече лидеров Евросоюза, посвященной событиям в Беларуси. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Санкции – важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания серьезных нарушений прав человека, которые имели место", – сказал Сассоли.

По его словам, речь идет о замораживании активов чиновников, которые злоупотребляют властью и нарушают основные свободы человека.

"Мы обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед – это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", – считает президент Европарламента.

По информации СМИ, сегодня лидеры ЕС не будут принимать решение о санкциях, они выступят с призывом к освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.