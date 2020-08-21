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В Беларуси продолжаются оппозиционные митинги. Фоторепортаж

Сегодня 00.56
20 августа в столице Белоруси прошли оппозиционные митинги, сообщает "Радыё Свабода – Беларусь". В центре Минска собрались тысячи человек. Они скандировали "Живе Беларусь". Основной посыл – отставка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Авторы альтернативная платформа подсчета голосов на выборах сделали вывод, что Лукашенко не мог набрать 80%, а сами выборы являются недействительным, так как на каждом третьем участке были обнаружены фальсификации.
Теги: Беларусь, оппозиция, митинг, протесты в Беларуси
 

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