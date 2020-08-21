В Беларуси продолжаются оппозиционные митинги. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
20 августа в столице Белоруси прошли оппозиционные митинги, сообщает "Радыё Свабода – Беларусь".
В центре Минска собрались тысячи человек. Они скандировали "Живе Беларусь".
Основной посыл – отставка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Авторы альтернативная платформа подсчета голосов на выборах сделали вывод, что Лукашенко не мог набрать 80%
, а сами выборы являются недействительным, так как на каждом третьем участке были обнаружены фальсификации.