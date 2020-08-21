В Беларуси продолжаются оппозиционные митинги. Фоторепортаж

13 августа, 2020 18.34

Местные жители белорусского города Бобруйск сообщили изданию "Наша Ніва" о возможных беспорядках в колонии города. Сообщается, что там слышны крики "Уходи" и "Жыве Беларусь". Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что никакого бунта не было, а было "нарушение распорядка".