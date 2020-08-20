Члена координационного совета белорусской оппозиции Знака вызывают в Следком страны

Следственный комитет Беларуси хочет, чтобы член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак предоставил пояснения по уголовному делу, открытому по факту создания совета.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвоката Максима Знака вызывают в Следственный комитет Беларуси. Об этом пресс-служба совета сообщила в Telegram 20 августа.

"Максим Знак вызван на 10.00 21 августа в Следственный комитет для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу", – говорится в сообщении.

В комментарии российскому агентству "Интерфакс" Знак подтвердил эту информацию. Он рассказал, что ему позвонили и "пригласили на беседу", повестки не было. Знак отметил, что его процессуальный статус – свидетель.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции. В совете заявили, что не видят в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.