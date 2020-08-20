Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций

Из-за протестов, связанных с выборами президента Беларуси, страна в своем развитии оказалась отброшена на много лет назад, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Беларуси нужны перемены, но не революционным путем, заявил 20 августа министр иностранных дел страны Владимир Макей сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Обращение опубликовано на сайте МИД.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней. А ведь наши люди, наша страна этого не заслуживают. Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый", – заявил дипломат.

По его словам, Беларусь проходит "болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества".

Макей также призвал сотрудников дипломатического ведомства "не забывать свое профессиональное призвание".

"Коллеги, никогда нельзя слепо следовать за массами. Вы – дипломаты, вы профессионально опираетесь на собственные суждения и ощущения", – отметил министр.

19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко, который, по официальной информации, выиграл состоявшиеся 9 августа выборы президента, переназначил Макея главой МИД.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко. Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.