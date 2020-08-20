Координационный совет оппозиции отреагировал на открытие уголовного дела по статье о захвате власти в Беларуси

Члены координационного совета оппозиции Беларуси заявили, что не распространяли призывов к захвату государственной власти либо насильственному изменению конституционного строя страны.

В координационном совете оппозиции подчеркнули, что их цели и способы достижения этих целей являются законными Фото: ЕРА

Координационный совет оппозиции Беларуси не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона, сообщает TUT.BY.

"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот, видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", – заявил юрист и член координационного совета Максим Знак, комментируя информацию об открытии Генпрокуратурой уголовного дела в отношении совета по статье о захвате власти.

В координационном совете подчеркнули, что их цели и способы достижения этих целей являются законными и соответствуют нормам конституции Беларуси.

Члены совета также отметили, что не распространяли призывов к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Беларуси, измене государству или совершению акта терроризма либо диверсии.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.