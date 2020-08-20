Бурба о возможном участии Украины в задержании вагнеровцев в Беларуси: Попытка нанести существенный вред репутации спецслужб

По делу о задержании в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер" распространяются домыслы и дезинформация, которые являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины. Такое мнение высказал бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба назвал "дезинформацией и домыслами" информацию СМИ об участии украинских спецслужб в появлении боевиков "Вагнер" в Беларуси. Об этом Бурба заявил 19 августа в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу вагнеровцев в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы являются исключительно попыткой нанести существенный вред репутации спецслужб Украины", – сказал экс-глава ГУР.

По его словам, оперативные службы Украины внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны, системно документируют те или иные действия.

"Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их из газетных "расследований", придуманных и реализованных российскими спецтехнологами, недопустимо", – подчеркнул Бурба.

Он назвал "абсолютно нелепыми домыслами" версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи вагнеровцам. "Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным", – сказал экс-глава украинской разведки.

Бурба отметил, что нет информации о том, что операция спецслужб Украины по поимке вагнеровцев была сорвана утечкой со стороны окружения президента.

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно – действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас", – добавил бывший глава разведки.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

18 августа главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, где задержать. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и президента Украины Владимира о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.